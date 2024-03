La Guardia di Finanza in Toscana a 250 anni dalla fondazione del Corpo

Conferenza stampa di presentazione il 26 marzo al Comando Regionale Toscana della GdF

Riceviamo e pubblichiamo da Agenzia Toscana Notizie.

Un calendario denso di iniziative in Toscana per celebrare la presenza della Guardia di Finanza nella nostra regione in occasione del 250° anniversario di fondazione del Corpo.

Il programma completo degli eventi verrà presento il 26 marzo, alle 11:00, presso la sede del Comando Regionale Toscana della Guardia di Finanza, in via Valfonda 17 a Firenze.

Il Comandante Regionale, Generale di Divisione Giuseppe Magliocco, in questa occasione incontrerà la stampa per presentare gli eventi che interesseranno la Toscana, alcuni dei quali organizzati in sinergia con la Regione.