In concerto a Napoli il Mozarteum di Salisburgo diretto da Piovano

La prestigiosa orchestra il 7 marzo al Teatro Mercadante per l’Associazione Scarlatti

Il Teatro Mercadante di Napoli accoglie, giovedì 7 marzo, ore 20:30, il concerto dell’Orchestra del Mozarteum di Salisburgo, diretta per l’occasione dal Maestro Luigi Piovano.

Una serata evento programmata nell’ambito della stagione musicale dell’Associazione Alessandro Scarlatti presieduta da Oreste De Divitiis e realizzata in collaborazione con il Teatro di Napoli – Teatro Nazionale diretto da Roberto Andò.

Sottolinea Tommaso Rossi, Direttore artistico della Scarlatti:

Un concerto molto atteso e di grande valore culturale, che riporta a Napoli, dopo ben 52 anni di assenza, una delle compagini più prestigiose ed acclamate del panorama musicale internazionale e sicuramente unica, tra esse, per eleganza, freschezza di esecuzione nonché per originalità di suono e di stile.

L’ultima esibizione a Napoli del Mozarteumorchester Salzburg risale, infatti, al primo maggio del 1972, quando, diretta dal grande Leopold Hager e con Justus Franz solista al pianoforte, si esibì proprio per l’Associazione Alessandro Scarlatti al Conservatorio di San Pietro a Majella, con un programma interamente dedicato a Mozart che comprendeva del genio salisburghese le sinfonie K 201 e K 504, Praga, nonché il Concerto K 466.

Ulteriore elemento di grande prestigio per la più autorevole orchestra sinfonica del land salisburghese, è dato dalle sue origini che si fanno risalire alla ‘Società musicale della Cattedrale e del Mozarteum’, fondata nel 1841 a Salisburgo con il sostegno di Konstanze, la vedova di Mozart, e dei loro due figli Carl Thomas e Franz Xaver Wolfgang.

Prima formazione, dopo i Wiener Philharmoniker, a ricevere nel 2016 la ‘Medaglia d’oro Mozart’, l’Orchestra si è imposta in tutto il mondo con i suoi 90 strumentisti grazie alle sue interpretazioni di Mozart e del più ampio repertorio classico viennese sotto il magistero di personalità quali Leopold Hager, Hans Graf, Hubert Soudant, Ivor Bolton e Riccardo Minasi

. Ospite regolare delle matinée del Festival di Salisburgo da quasi un secolo, prende parte ogni anno anche alla Settimana Mozartiana. Sotto la guida di Luigi Piovano, violoncellista fra i più amati della sua generazione e prima parte dell’Orchestra dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia dal 1996, eseguirà a Napoli musiche di Dmitri Shostakovich, ‘Concerto n. 1 in mi bemolle maggiore per violoncello e orchestra op. 107’ che vedrà nel ruolo da solista lo stesso Maestro Piovano, e di Ludwig van Beethoven del quale si eseguirà la famosissima ‘Sinfonia n. 7 in la maggiore op. 92’, pagina di portentosa perfezione formale composta da Beethoven nel 1812, che Wagner definì «apoteosi della danza» per l’efficacia ritmica e la grande fantasia poetica.

Biglietti: euro 25, I settore, euro 18, II settore, euro 12, III settore.

Informazioni: www.associazionescarlatti.it

Associazione Alessandro Scarlatti

‘Con la testa nella musica’

Stagione concertistica 2023/2024

Napoli – Teatro Sannazaro, Teatro Acacia, Teatro Mercadante

ottobre 2023 / aprile 2024

Giovedì 7 marzo 2024, Teatro Mercadante, ore 20:30

Orchestra del Mozarteum di Salisburgo

Luigi Piovano, violoncello solista e direttore

Programma:

Dmitri Shostakovich, ‘Concerto n. 1 in mi bemolle maggiore per violoncello e orchestra op. 107’

Ludwig van Beethoven, ‘Sinfonia n. 7 in la maggiore op. 92’.