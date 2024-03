Premio Lunezia: riaperte le iscrizioni alla sezione Nuove Proposte

Rai Isoradio manterrà la rotazione radiofonica dei finalisti con il supporto di una nota casa discografica per un contratto editoriale

Riaprono le iscrizioni al Premio Lunezia Nuove Proposte 2024.

La Direzione Artistica, in carica a Loredana D’Anghera, è inoltre in relazione con Rai TV per ottenere una nuova visibilità delle serate del Premio Lunezia e dei giovani emergenti.

Durante le semifinali e le finali saranno presenti promoter e imprenditori del mondo musicale, oltre a noti giornalisti di settore.

Lo staff del Premio Lunezia è fiero di avere celebrato Angelina Mango la scorsa estate ad Aulla, anteprima di un meritato trionfo al Festival di Sanremo 2024.

In merito al ‘Premio Lunezia per Sanremo’ conferito ai Negramaro al Teatro Ariston, lo scorso 8 febbraio, il Patron Stefano De Martino afferma:

Ringraziamo i Negramaro per l’entusiasmo e la condivisione della notizia, il gruppo salentino ha meritato le nostre attenzioni per il sentimento espresso nella canzone ‘Ricominciamo tutto’, un testo che ha poi trovato consenso anche dal nobile ordine dell’Accademia della Crusca.

Per iscriversi al Premio Lunezia Nuove Proposte sezioni: Band, Cantautori, Autori di Testo e ‘Canzoni Sostenibili’ basta accedere al sito web ufficiale.

Info: 328-5669549 – 347-3065739 dopo le ore 18:00 di tutti i giorni festivi compresi.