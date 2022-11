Il Museo e Real Bosco di Capodimonte riapre il 1° dicembre 2022

Programmazione del weekend dal 2 al 4 dicembre 2022

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa del Museo e Real Bosco di Capodimonte.

Terminati i lavori di messa in sicurezza degli accessi alla Reggia, riapre domani giovedì 1° dicembre 2022 il Museo e Real Bosco di Capodimonte dopo la chiusura, in via precauzionale dovuta alla caduta di un frammento di piperno da una balconata per il maltempo.

E propone una ricca programmazione per il primo weekend del mese di dicembre: venerdì 2 e sabato 3 dicembre apertura serale straordinaria, dalle ore 19:30 alle 22:30, ultimo ingresso 21:30, al prezzo simbolico di 2 euro e domenica 4 dicembre ingresso gratuito per la prima domenica del mese, una buona occasione per visitare le collezioni e le mostre in corso: Salvatore Emblema, Oltre Caravaggio. Un nuovo racconto della pittura a Napoli e Flavio Favelli. Interno con marmi, prorogato fino all’8 gennaio 2023.

Gli appuntamenti nel dettaglio