‘Il Ducetto’ alla Fondazione San Giuseppe dei Nudi

Il romanzo di Alessandro De Nicola sarà presentato il 12 gennaio a Napoli

Giovedì 12 gennaio, ore 17:30, a Napoli, presso la Fondazione San Giuseppe dei Nudi, in via San Giuseppe dei Nudi, 72, la Fondazione Luigi Einaudi presenta il romanzo di Alessandro De Nicola ‘Il Ducetto – Anno XXX dell’Era Fascista’, edizioni Rubbettino.

Oltre all’autore interverranno:

Giuseppe Benedetto, Presidente Fondazione Luigi Einaudi

Guido D’Agostino, Presidente Istituto Campano per la Storia della Resistenza

Ugo de Flaviis, Presidente San Giuseppe dei Nudi

Modera Massimo Calenda, giornalista

Sinossi

È il 26 ottobre 1952 e fervono i preparativi per i festeggiamenti del trentesimo anniversario della Marcia su Roma. L’Italia è rimasta neutrale durante la guerra e la scelta ha salvato il regime fascista.

In una Milano prospera e laboriosa la vita tranquilla dell’avvocata Vittoria Scotti di Castiglioni, arguta figlia un po’ snob del barone universitario e principe del foro Bernardo, viene turbata da un’insolita chiamata in arrivo dalla Questura di Milano.

Il fratello di una sua amica di infanzia è accusato di aver partecipato a un complotto per assassinare il Presidente del Consiglio, Gian Galeazzo Ciano, succeduto al suocero, il Duce del Fascismo, prematuramente deceduto qualche anno prima.

Le indagini sono affidate al commissario Contarini della squadra politica, veneziano di buon senso, moderatamente fascista, affiancato dal fido brigadiere Colantuoni.

In pochi giorni, tra Milano e Roma, si svolge un intrigo internazionale che potrebbe cambiare i destini dell’Italia e dell’Europa, tra colpi di scena continui in cui l’unica costante è che niente è come sembra.