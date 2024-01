‘Il Colloquio’ al Teatro Civico 14

In scena a Caserta il 13 e 14 gennaio

Riceviamo e pubblichiamo.

Nuovo appuntamento teatrale al Teatro Civico 14 di Caserta: sabato 13 gennaio, ore 20:00, andrà in scena Il Colloquio, progetto e regia di Eduardo Di Pietro, prodotto dal collettivo lunAzione.

Lo spettacolo, vincitore del Premio Scenario Periferie 2019, del Premio Fersen alla Regia 2021 e Finalista In-Box 2021, è interpretato da Renato Bisogni, Alessandro Errico, Marco Montecatino e prende ispirazione dal sistema di ammissione ai colloqui periodici con i detenuti presso il carcere di Poggioreale di Napoli.

Replica domenica 14 gennaio ore 18:00.

Info e prenotazioni a 0823-441399 oppure info@teatrocivico14.it.

Costo del biglietto 12 euro, intero; 10 euro, ridotto, per under 30 e over 65 acquistabili anche sul sito www.teatrocivico14.it.

Tre donne, tra tanti altri in coda, attendono stancamente l’inizio degli incontri con i detenuti. Portano oggetti da recapitare all’interno, una di loro è incinta: in maniera differente, desiderano l’accesso al luogo che per ognuna custodisce un legame.

In qualche modo la reclusione viene condivisa all’esterno dai condannati, e per le tre donne, che se ne fanno carico, coincide con la stessa esistenza: i ruoli maschili si sovrappongono alle vite di ciascuna, ripercuotendosi fisicamente sul corpo, sui comportamenti, sulle attività, sulla psiche.

Nella loro realtà, la detenzione è una fatalità vicina, come la morte, che deturpa l’animo di chi resta. Pare assodato che la pena sia inutile o ingiusta.

Spiegano gli artisti del Collettivo lunAzione: