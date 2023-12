Granchio blu, monitoraggio in Campania

Riceviamo e pubblichiamo.

Un monitoraggio serrato sul granchio blu per tenere sotto controllo la sua incredibile capacità riproduttiva e tenere alta l’attenzione anche durante i mesi invernali, quando cala l’attenzione generale sulle problematiche che derivano dalla sua diffusione.

Questo l’obiettivo del lavoro di Genenvet, il laboratorio di Genetica Veterinaria del Dipartimento di Medicina Veterinaria e del Dipartimento di Scienze Biologiche dell’Università di Napoli, che, dal mese di giugno 2023 sta realizzando uno studio sulla presenza del ‘granchio blu’ nel litorale campano.

Spiega il professore Vincenzo Peretti, responsabile Genenvet:

Con l’inverno i granchi blu sono entrati in una sorta di ‘letargo naturale’, pronti a riesplodere nel 2024 al primo caldo.

Sarebbe importante, come fatto in altre zone italiane, l’utilizzo in Regione Campania di specifiche nasse per monitorare la diffusione del granchio blu e la distribuzione della popolazione. L’obiettivo è capire in quale zona sono presenti le femmine così da ottimizzare la pesca.