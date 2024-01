Giornata della Memoria, Baldassarre: Accrescere cultura del ricordo

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa della Regione Lazio.

In occasione della Giornata della Memoria è importante ricordare, perché un orrore come la Shoah non accada più.

Purtroppo, c’è un crescente antisemitismo in Europa, spesso mascherato dietro la foglia di fico dell’antisionismo che, con la scusa di criticare i governi d’Israele, cosa assolutamente legittima, mette in discussione la stessa esistenza dello Stato ebraico, la cui difesa è un valore irrinunciabile per ogni democratico che senta ancora il peso della responsabilità della Shoah.