Giornata della legalità. Comune di Napoli per strage di via D’Amelio

Nell’anniversario della strage di via D’Amelio un cuscino di fiori del Comune di Napoli è stato deposto dal Vicesindaco Laura Lieto e dall’Assessore alla Legalità Antonio De Iesu sulla lapide che ricorda i Giudici Falcone e Borsellino in Piazza Municipio.

La cerimonia in memoria del magistrato Paolo Borsellino e degli agenti della scorta che persero la vita, nel drammatico attentato di 31 anni fa, è la testimonianza della lotta sempre viva contro la mafia e contro ogni forma di criminalità organizzata, nel ricordo di quanti hanno perso la vita nel cammino per l’affermazione della legalità.

Ha dichiarato il Vicesindaco Laura Lieto: