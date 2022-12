Giannini: ‘Dipendenti Roma TPL senza stipendio’

Riceviamo e pubblichiamo.

Per l’ennesima volta i dipendenti della Roma TPL, società che gestisce ben il 25% delle linee autobus della Capitale, sono rimasti senza stipendio dopo giorni dalla data in cui avrebbero, per contratto, dovuto ricevere l’emolumento.

Non solo, al 13 del mese non è arrivata ancora nemmeno la busta paga di novembre. Una situazione vergognosa che non può essere taciuta, dal momento che tra autisti, personale ispettivo e ausiliari del traffico, la TPL conta all’attivo oltre 1900 lavoratori in tutta Roma.