Giani e Nardini inaugurano a Torrita (SI) la secondaria di primo grado

Il Presidente della Regione Toscana Eugenio Giani e l’Assessore all’istruzione Alessandra Nardini hanno partecipato stamani, 4 gennaio, all’inaugurazione della scuola secondaria di primo grado ‘G. Parini’ di Torrita di Siena.

Era presente anche Anna Ascani, Viceministro all’istruzione con delega all’edilizia scolastica. Un intervento dal costo complessivo di un milione di euro, 100mila dei quali finanziati con fondi regionali.

La scuola, composta da due edifici, ospita oltre 245 persone, tra alunni, docenti e collaboratori. La ristrutturazione ha riguardato il sistema impiantistico, l’efficientamento energetico, l’arredo interno e la sistemazione delle aree esterne, per un costo complessivo di un milione di euro.

Ha detto il Presidente Giani:

Ha spiegato l’Assessore Nardini:

È bello essere qua a inaugurare una scuola e lo è in modo particolare in un momento come questo, in cui il mondo della scuola ha pagato un prezzo molto alto a causa di questa pandemia.

Adesso è il momento di ripartire e di farlo in sicurezza, per questo abbiamo messo in campo azioni molto importanti, sul fronte sanitario e su quello dei trasporti.

Insieme al Presidente Giani abbiamo sempre deciso di non adottare restrizioni ulteriori rispetto a quelle nazionali e di mantenere la massima percentuale consentita di lezioni in presenza perché la didattica a distanza, seppur necessaria in una situazione come questa, non può sostituire quella in presenza che è anche socialità.

Il taglio di questo nastro è perciò anche un simbolo di speranza, un bel segnale per il nuovo anno in cui ci auguriamo di vedere ragazze, ragazzi e insegnanti di nuovo tra i banchi, in scuole belle e sicure come questa.