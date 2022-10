Giani al corteo Giornata Nazionale per le vittime incidenti sul lavoro

Riceviamo e pubblichiamo da Agenzia Toscana Notizie.

Il Presidente della Regione Eugenio Giani ha partecipato alla cerimonia e al corteo al monumento ai caduti, nel corso della giornata organizzata a Casalguidi (PT) da ANMIL di Pistoia, Associazione fra Lavoratori Mutilati e Invalidi del Lavoro.

Ha detto Giani:

Quello della sicurezza sui luoghi di lavoro è un argomento cruciale per chi ha responsabilità istituzionali.

Dobbiamo insistere con ogni sforzo per creare la cultura e le condizioni di sicurezza necessarie perché non si debba mai più morire di lavoro.

Purtroppo sono ancora troppi gli episodi tragici anche nella nostra Toscana.

Il pensiero non può non andare in questa giornata al giovane rider Sebastian Galassi scomparso solo pochi giorni fa a Firenze. Anche nel suo nome il nostro impegno deve essere ancora più forte e costante.