GEP 2023, Fondazione Tito Balestra aderisce con due eventi

Inaugurazione della biblioteca itinerante Anna e Tito Balestra e nuovo allestimento con contenuti multimediali nell’ambito delle celebrazioni del centenario della nascita di Tito Balestra

Ogni occasione è buona e necessaria per invitare il pubblico a visitare uno dei musei d’arte dedicati al ‘900 tra i più ricchi e importanti dell’Emilia-Romagna e l’occasione sono le Giornate Europee del Patrimonio del 23 e 24 settembre.

Due gli eventi proposti entrambi volti a rivivere il suo prezioso patrimonio culturale e artistico tra i più consistenti di tutta la regione Emilia-Romagna nel settore dell’arte moderna e contemporanea.

Esso è costituito dalla collezione originale del poeta e successive donazioni: oltre seimila opere di artisti italiani e stranieri. Oltre a questo, la Fondazione conserva, promuove e valorizza un vasto archivio documentale e librario.

In occasione del GEP la Fondazione inaugura, il 23 settembre alle ore 16:30, presso il Parco Giovanni Paolo II di Longiano (FC), un nuovo progetto: la Biblioteca Itinerante Anna e Tito Balestra, con lo scopo di avvicinare le nuove generazioni di utenti all’ingente fondo librario e di promuovere lettura e letteratura.

Uno splendido e poetico carretto carico di libri e anche consigli di lettura con una selezione di volumi, appartenuti all’ex biblioteca moderna Lelio Pasolini, attualmente ricollocati e custoditi dalla Fondazione Tito Balestra Onlus.

Un patrimonio considerevole e un servizio prezioso che, per mancanza di spazi adeguati, sono stati troppo a lungo inaccessibili, ora si mettono in viaggio per essere il più vicino possibile alla cittadinanza e promuovere così lettura e socialità.

In entrambe le date, presso la Fondazione, sarà disponibile al pubblico un nuovo allestimento con contenuti multimediali che si inserisce nell’ambito delle celebrazioni del Centenario della nascita di Tito Balestra.

Queste le parole del Direttore Flaminio Balestra:

È un anno molto particolare, dove per le celebrazioni del centenario della nascita di Tito Balestra abbiamo introdotto tantissime attività, per promuovere tutto il mondo della cultura frequentato da Tito. Tra le tante attività quella della biblioteca itinerante mi rende particolarmente fiero, in primis perché è la stessa fondazione che con la sua ‘valigia’ di libri itinerante va incontro a possibili nuovi utenti della cultura sollecitandone la curiosità e anche perché a condurre l’iniziativa sono due bravissime collaboratrici che porteranno sicuramente nuova linfa vitale a tutta la città di Longiano.

Per l’occasione il biglietto di ingresso alle collezioni della Fondazione e al castello malatestiano sarà per tutti ridotto speciale, €3,00 e gratuito per le categorie previste dalla tariffazione vigente.

Gli orari di ingresso saranno i consueti: al mattino dalle 10:00 alle 12:00, a pomeriggio dalle 15:00 alle 19:00.