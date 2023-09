Firenze vista con gli occhi di Maria Luisa de’ Medici

Il libro ‘Storia di Firenze’ di Marialuisa Bianchi sarà presentato il 19 settembre a Palazzo Strozzi Sacrati a Firenze

La Firenze medicea, dalle origini fino al Seicento, raccontata in prima persona nelle sue antiche strade e nelle vite dei suoi protagonisti da Anna Maria Luisa de’ Medici, nota anche come ‘Elettrice Palatina’.

È a lei che la città resta debitrice della conservazione di immensi tesori d’arte collezionati dalla famiglia Medici e regalati alla pubblica ammirazione dei visitatori e dei fiorentini di oggi, che altrimenti sarebbero forse andati perduti o dispersi nei musei e nelle raccolte private di tutto il mondo, patrimonio di pochi mercanti, investitori e cultori del Rinascimento italiano.

Marialuisa Bianchi, laureata in storia medioevale a Firenze, si prende la garbata libertà di adoprare la forma del romanzo e servirsene in giusta misura per tratteggiare in modo puntuale la figura e l’opera dell’ultima rappresentante della dinastia nel suo libro ‘Storia di Firenze’, edito da Mandragora, che verrà presentato martedì 19 settembre alle 17:30 nella Sala Pegaso di Palazzo Sacrati Strozzi assieme all’autrice ed al Presidente della Regione Eugenio Giani.