FdI: valorizzazione del patrimonio degli ospedali lombardi

Forte: ‘Affidare alla Fondazione Patrimonio Ca’ Granda uno studio per la gestione e la valorizzazione del patrimonio abitativo e agricolo degli ospedali lombardi’

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa del Consiglio regionale della Lombardia.

Affidare alla Fondazione Patrimonio Ca’ Granda l’incarico di realizzare uno studio, d’intesa con gli Assessorati al Bilancio, al Welfare, alla Casa e all’Agricoltura, finalizzato a individuare le diverse opzioni di gestione e valorizzazione del patrimonio sia abitativo che agricolo degli ospedali lombardi, anche al fine di raggiungere l’obiettivo stabilito della legge regionale in vigore dal 2009, che ha inteso valorizzare, infatti, il patrimonio disponibile del SSL, indirizzandone le risorse agli investimenti strutturali e tecnologici a favore degli enti sanitari pubblici: questo l’obiettivo dell’ordine del giorno, presentato dal gruppo Fratelli d’Italia in Consiglio regionale, primo firmatario, Matteo Forte.

Il Consigliere regionale, FDI, Matteo Forte, ha così introdotto:

La funzione sociale e l’interesse pubblico di tale patrimonio abitativo e agricolo rende imprescindibile l’obiettivo di conservare e valorizzare gli immobili delle Aziende Sanitarie lombarde a beneficio della qualità delle cure dei pazienti e della qualità dell’ambiente, in coerenza con la strategia One Health promossa dalla Regione Lombardia.

Il Policlinico di Milano, come riportato dal Comitato dei Controlli e dai media, ha valorizzato, infatti, il proprio patrimonio abitativo, attraverso la creazione di un Fondo Immobiliare, da cui ha ottenuto € 200 milioni per la costruzione del nuovo ospedale e 600 appartamenti in social housing per famiglie fragili; mentre per il patrimonio agricolo, attraverso la creazione della Fondazione Patrimonio Ca’ Granda, da cui ha ottenuto il risanamento dell’intero patrimonio rurale, ha garantito oltre 1 milione di euro l’anno ai progetti di ricerca scientifica e di umanizzazione delle cure del Policlinico.

Ha concluso Forte: