‘Elvis The Musical’ al Teatro Brancaccio

In scena a Roma dall’11 al 14 gennaio

Dopo il successo all’estero, in Austria ed Ungheria, torna finalmente in Italia il #DocuMusical sulla vita e la musica di Elvis Presley, dal titolo ‘Elvis The Musical’.

Le prossime date saranno a Roma, al Teatro Brancaccio, dall’11 al 14 gennaio.

‘Elvis The Musical’, l’acclamato spettacolo, diretto e scritto da Maurizio Colombi, che ha debuttato nel 2017, nel quarantennale della scomparsa di Elvis Presley, avvenuta il 16 agosto 1977, ha immediatamente conquistato tanto i fan più accaniti del Re del Rock, quanto gli appassionati di musical e teatro.

La regia e l’ideazione sono di Maurizio Colombi, regista di grandi successi come ‘Peter Pan’, ‘Rapunzel’, ‘La Regina di Ghiaccio’, la Direzione Musicale è di Davide Magnabosco e le Coreografie sono di Rita Pivano.

Elvis Presley è la figura della musica moderna che ha segnato più profondamente arte, musica e stile di ogni epoca successiva.

Non esiste un cantante fra tutte le star della musica dagli anni 50 in avanti che non si sia ispirato o sia stato indirettamente condizionato da quello che viene universalmente riconosciuto come the King of Rock’n’Roll.

In scena, la storia di Presley sarà portata avanti da tre figure, Elvis bambino, Teresa Morici, già Rapunzel bambina, Manuel Di Santo, come Elvis giovane, e l’artista dopo il 68, l’ultimo Elvis, interpretato da Ivan De Carlo, la nuova straordinaria scoperta di Maurizio Colombi.

Il cast si compone di 21 artisti, compresa una band di 4 elementi.

In poco meno di 2 ore, il tribute – musical ripercorre la biografia di Elvis, attraverso un periodo storico di oltre quattro generazioni dagli anni 50 fino agli anni 70, con brani immortali come ‘Jailhouse Rock’, ‘It’s now or never”, ‘Suspicious Mind’, ‘My Way’, ‘That’s all right mama’, ‘Always on my mind’ e tanti altri sempre attuali e vivi nella memoria comune, fra foto e video originali dell’epoca.

Maurizio Colombi si dichiara molto sodisfatto della ripresa dello spettacolo:

Dopo la chiusura della pandemia, è importante tornare a teatro, anche con spettacoli come questi, che riuniscono diverse generazioni e fanno ballare il pubblico in sala. Il successo del film appena uscito nelle sale ne è una chiara testimonianza.

‘Elvis The Musical’ è uno spettacolo incalzante e ritmato, all’insegna degli indimenticabili successi di Presley a partire dagli anni 50 fino al 1977, quando la leggenda scomparve.

Lo spettacolo, attraverso le canzoni di Elvis e il racconto di vari personaggi che hanno vissuto intorno a lui, svela i retroscena di una vita consacrata alla musica e sacrificata allo show business.

Se lo spettacolo si snoda attraverso un periodo storico di oltre quattro generazioni fino agli anni 70, i più significativi per la musica, alla fine dello show il pubblico, in tutti i teatri dove lo spettacolo è stato, si alza sempre in piedi per ballare al ritmo della ricostruzione sulla scena del TV Special del 1968.

La forza della musica dal vivo è trascinante e trasforma il musical in un vero concerto, che trasporterà la platea direttamente alla fine dei meravigliosi anni 60.

La scenografia, di Alessandro Chiti, immersiva e materica, è arricchita da video che ci permettono di ripercorrere, come fosse attuale, l’esperienza unica della tragedia umana e del successo incontenibile vissuti della più grande star di tutti i tempi, the King of Rock’n’Roll Elvis Presley.

Elvis il Musical, infatti, racconta la fiaba di un ragazzo che diventa re, anche se si tratta di una fiaba con un finale triste, forse perché testimonia una vita reale seppur incredibile.

Una storia che si fa tragedia, per diventare mito e rivivere ogni sera a teatro.

Maurizio Colombi – Regia

Maurizio Colombi è attore, regista, consulente artistico di teatri a livello nazionale e dal profilo internazionale.

Dal 2024, anche Direttore Artistico del Teatro San Domenico di Crema, opera in scena dal 1985 tra prosa, opera e concerti. Nato come cantante lirico, si è confermato come attore di prosa, fu attor giovane nel Teatro Stabile di Piero Mazzarella e nella Compagnia di Rino Silveri a Milano, per poi seguire la danza e specializzarsi nel musical, ottenendo grandi successi in Italia e all’estero.

Attore comico del monologo ‘Caveman’, che lo premia con oltre 300.000 spettatori nella sola Milano, ad oggi scrive e dirige 38 produzioni teatrali tra commedie, opere liriche e musical. Direttore artistico nelle sedi olimpiche delle Olimpiadi Invernali di Torino.

Tra i suoi titoli più famosi, di cui è autore e regista, i family show “Peter Pan’, ‘Rapunzel the musical’, ‘The queen of ice’, ‘Aladin the musical genius’, fino ad arrivare a ‘Elvis the musical’, ‘Pinocchio reloaded’ e ‘Il fumantropo’.

Ivan De Carlo – Elvis

Da giovanissimo, Ivan De Carlo ha iniziato a muovere i primi passi nello straordinario mondo della musica cantando con la sua band differenti stili musicali che spaziano dal Blues, al Rhythm and Blues, al Country, al Gospel, dal Rock al Rock and Roll passando per il Soul fino a toccare le corde del Pop.

In tutti questi anni, Ivan si è esibito in diversi shows teatrali, eventi privati, aziendali, di beneficenza ed ha partecipato a vari festival vincendo premi importanti, Vincitore del Premio Produzione del 46° Canzoniere Italiano – 2022, ha aperto i concerti della star statunitense Dionne Warwick ed è stato ospite presso numerose emittenti televisive, tra le quali ricordiamo il programma Domenica in di Rai 1.

