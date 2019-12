EbbaneSIS in concerto al Teatro NEST

In programma dal 28 al 29 dicembre a Napoli

Il duo più conosciuto e amato sul web, le EbbaneSIS, fa tappa al Teatro NEST il 28 e 29 dicembre, ore 21:00, per brindare l’arrivo del nuovo anno con i loro virtuosismi vocali e la vis comica che le distingue.

Viviana Cangiano e Serena Pisa sono due anime gemelle musicali che combinano brillantemente lirismo, passione e ritmo in un mondo ricco e tradizionale come quello della canzone napoletana, personalizzandolo con la giusta intensità e una comicità accattivante e colorata. Il duo nasce sul web a giugno 2017. Dopo aver pubblicato alcuni video sui rispettivi profili, Serena e Viviana decidono di aprire una pagina Facebook.

Da lì il progetto si trasforma in un grande successo mediatico: la loro pagina è seguita da oltre 100.000 follower da ogni parte del mondo. Richieste per concerti arrivano dall’Italia ma anche dall’estero. Due voci e una chitarra che collaborano in totale armonia; in concerto classici della canzone napoletana come Reginella, ‘O sarracino, Rundinella, ‘O zappatore, ‘A rumba de scugnizzi, ‘O sole mio, e tanti altri tutti rivisitati, ma anche brani di respiro internazionale adattati dalle EbbaneSIS e tradotti in napoletano. Ultimo, in ordine di tempo, il successo mediatico di Bohemian Rhapsody dei Queen che ha registrato sul web oltre 2.000.000 di visualizzazioni.

Uno spettacolo che non delude le aspettative, per la vis comica che le due artiste danno ad alcuni pezzi rendendo ancora più interessante e divertente il concerto. Due giovani donne che riescono a tenere il palco con la loro verve e l’innata passione per la musica che le unisce. A giugno 2018 esce il loro primo disco ‘SerenVivity’ prodotto da Vagabundos.

Costo biglietto:

intero €12,00 – ridotto €10,00

Prenotazioni:

320-8681011

333-3223780

Info e contatti

NEST Napoli Est Teatro

www.compagniateatronest.it

via Bernardino Martirano 17

San Giovanni a Teduccio Napoli

320-8681011 – info.teatronest@gmail.com – pressofficenest@gmail.com