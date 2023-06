Due progetti per giovani attori nel segno di Beckett e Scaramouche

Entrambe le iniziative sono organizzate da ICRA Project

Riceviamo e pubblichiamo.

L’ICRA Project, Centro Internazionale di Ricerca sull’Attore, diretto da Michele Monetta e Lina Salvatore, riconosciuto dal MiC Ministero della Cultura dalla Regione Campania, annuncia importanti appuntamenti a carattere teatrale rivolti prevalentemente a giovani e a compagnie emergenti.

Il primo è la III edizione della Masterclass su Samuel Beckett dal titolo ‘Una macchia nel silenzio’ che si terrà al Teatro Trianon – Viviani dal 25 al 29 luglio.

Indirizzata ad attori professionisti e allievi di teatro di università e accademie, il lavoro condotto dal drammaturgo Gianni Garrera, Teatro Stabile di Catania, da Michele Monetta, Accademia Nazionale d’Arte Drammatica Silvio D’Amico, e Lina Salvatore, Accademia di Mimodramma/ICRA Project di Napoli, verterà sullo studio del fenomeno Beckett alla luce di due importanti testi: ‘Finale di partita’ e ‘Giorni felici’.

Lo studio comprenderà un’ampia indagine sugli aspetti salienti del drammaturgo irlandese premio Nobel e sul fenomeno definito da Martin Esslin Teatro dell’assurdo.

Per tutte le informazioni si invita a visitare il sito www.icraproject.it o a scrivere alla mail: formazione@icraproject.it.

ICRA Project promuove, inoltre, uno speciale bando per l’assegnazione del Premio di produzione Scaramouche. Il bando, che prevede la partecipazione di giovani compagnie a carattere professionale, è già online.

Tra tutte le istanze che perverranno saranno scelte sei compagnie che si confronteranno al Teatro Comunale Grandinetti di Lamezia Terme (CZ) presentando il 26 settembre una sintesi scenica di 20′ di un loro lavoro in fase di preparazione.

Il premio consisterà in un contributo di €5.000,00 che sarà assegnato alla compagnia vincitrice per il completamento dell’opera e l’inserimento in una specifica rassegna a Lamezia Terme nel 2024, sempre al Teatro Comunale Grandinetti.

Per tutte le informazioni necessarie per la partecipazione al bando si invitano le compagnie interessate a visitare il sito www.icraproject.it.