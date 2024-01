Crisi Prosperius arriva in Regione Toscana. Fabiani: Avviato percorso

Aperto il tavolo con tutti i soggetti coinvolti

Riceviamo e pubblichiamo da Agenzia Toscana Notizie.

La crisi Prosperius arriva in Regione. Stamani, 30 gennaio, in Palazzo Strozzi Sacrati, per la prima volta in seduta plenaria, si è aperto il tavolo con tutti i soggetti coinvolti.

Presenti le organizzazioni sindacali delle diverse categoria – Camera del Lavoro di Firenze, Funzione Pubblica CGIL, FILCAMS CGIL, NIDIL CGIL – insieme al management dell’azienda Prosperius e Pro.get e i consulenti.

Spiega il Consigliere per il lavoro e crisi aziendali del Presidente, Valerio Fabiani:

Oggi abbiamo aperto un percorso concreto e in tempi rapidi che, data l’urgenza della situazione, non poteva più aspettare e che vogliamo incoraggiare per arrivare ad una soluzione che non lasci indietro nessuno. Oggi raggiungiamo un obiettivo, quello di aver riaperto il confronto fra le parti con un primo risultato: giovedì primo step nella sede di Confindustria, dove ci sarà un nuovo incontro per affrontare la necessità di un’organizzazione del lavoro che tuteli anche la qualità delle prestazioni.

Seguirà un altro incontro sul piano industriale che stamani, durante la riunione in Regione, è stato anticipato per sommi capi. Tutto ritornerà poi sul tavolo della Regione, che continuerà ad accompagnare il percorso.

Fabiani, che è sempre stato in contatto con la direzione della ASL centro, ha proseguito: