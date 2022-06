Corecom Lombardia: grande successo dei corsi di educazione digitale

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa del Consiglio regionale della Lombardia.

Lo ha sottolineato il Presidente del Consiglio regionale Alessandro Fermi introducendo la cerimonia che si è svolta a Palazzo Pirelli durante la quale è stata conferita una targa di riconoscimento a tutti i docenti che in questo ultimo anno scolastico hanno partecipato ai corsi di educazione mediatica e digitale promossi dal Corecom nelle scuole della Lombardia.

Con oltre 100 ore di laboratori interattivi, i corsi di educazione mediatica e digitale del Corecom Lombardia hanno coinvolto, solo nel periodo compreso tra marzo e maggio 2022, circa 2500 ragazzi tra gli 11 e i 18 anni provenienti dagli istituti scolastici secondari lombardi di primo e secondo grado.

Sottolinea la Presidente del Corecom Lombardia, Marianna Sala:

Il successo dei nostri corsi dimostra quanto sia importante continuare a puntare sull’educazione digitale. Negli ultimi anni si è moltiplicato l’uso degli strumenti digitali ed è aumentato a dismisura il tempo di connessione, portando a un significativo aumento del numero di reati commessi in rete a danno di minori, alcuni di particolare gravità.

I corsi del Corecom Lombardia rappresentano un valido strumento per educare e guidare i giovani a un uso corretto del web, per non incorrere in fenomeni pericolosi come il cyberbullismo o altre forme di violenze in rete.

Questa è la ragione che ci spinge ad andare avanti, verso nuovi progetti futuri che coinvolgeranno svariate fasce di età, dai piccolissimi agli adulti.

Penso in particolare al progetto Bulloca che partirà in autunno nelle scuole primarie e alla formazione per gli adulti nelle comunità sportive e scolastiche, solo per citarne alcuni. Formare cittadini digitali è una responsabilità di tutti.