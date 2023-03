Consiglio regionale della Campania, esiti Question Time 8 marzo 2023

Loredana Raia: ‘Giornata Internazionale Donna, Consiglio impegnato nel valorizzarne ruolo’

La Giornata Internazionale della Donna è una giornata molto importante dal punto di vista simbolico, nella quale sottolineo l’impegno di tutto il Consiglio regionale nel valorizzare il ruolo delle donne nella società e nelle Istituzioni.

È quanto ha affermato la Vicepresidente del Consiglio Regionale della Campania, Loredana Raia, nell’aprire il Question Time in Consiglio regionale.

Tra le interrogazioni discusse, la ‘Richiesta di riperimetrazione dell’area selva di Chiaiano, Parco delle Colline con esclusione dell’intera via Vicinale Rotondella’ ad iniziativa del Consigliere Pasquale Di Fenza, Azione, Centro Democratico, Demos, Europa Verde.

A rispondere è stato l’Assessore regionale all’urbanistica, Bruno Discepolo, evidenziando che, allo stato dell’arte, la Regione non ha competenza ma dichiariamo la nostra buona volontà di collaborazione nel caso di modifica della attuale norma che non consente di sanare questa problematica;

‘Reddito di cittadinanza e politiche attive di intervento’ della Consigliera Maria Muscarà, gruppo misto, che ha sottolineato:

Il Governo sta lavorando al cambio del nome della misura ma anche ad una drastica riduzione dell’importo e del numero dei percettori, che in Campania ammontano a circa un milione di persone che non sono riuscite a trovare lavoro. La preoccupazione è fortissima in vista di tale riforma e si chiede quali azioni la Regione ha messo in campo per attivare le politiche attive del lavoro.

Ha spiegato l’Assessore regionale al lavoro Antonio Marchiello:

La Giunta regionale ha approvato la delibera attuativa del progetto GOL con il quale si mira a reinserire i beneficiari nel mondo del lavoro. L’82% per cento dei percettori necessita di percorsi formativi di aggiornamento e riqualificazione per il reinserimento al lavoro attraverso i Centri per l’Impiego; per questo, stiamo formando i nostri dipendenti per attivare sportelli dedicati alle donne e ai giovani e per dare vita a percorsi intelligenti che mettano in collegamento tale attività di formazione con il mondo delle imprese;

‘Criticità nella fornitura di monitoraggio flash della glicemia’ ad iniziativa del consigliere Giuseppe Sommese, Azione, che ha evidenziato come il problema colpisca particolarmente la popolazione campana con l’8% delle persone colpite.

Ha evidenziato Sommese, chiedendo alla Giunta le azioni messe in campo per dotare i pazienti di tale dispositivo:

Oggi è possibile migliorare la qualità della vita del paziente diabetico, in particolare con i dispositivi per il monitoraggio flash della glicemia.

Ha risposto Marchiello:

La So.Re.Sa. ha provveduto a stipulare la convenzione con l’operatore economico risultato aggiudicatario della procedura di gara ed hanno aderito alla convenzione le ASL Napoli 2 nord, Napoli 1 Centro e ASL di Caserta.

Il Registro regionale delle imprese virtuose in materia retributiva di genere è stata oggetto della interrogazione del capogruppo di Italia Viva, Tommaso Pellegrino, che ha spiegato:

La legge regionale 2021 n.17 approvata dal Consiglio regionale è stata una conquista importante per la parità retributiva ma occorre garantirne l’attuazione per favorire la parità di genere anche dal punto di vista salariale e retributivo.

Pellegrino ha presentato anche un’interrogazione sull’‘Assistenza domiciliare ai pazienti oncologici in Regione Campania’ per

colmare i ritardi sulla ospedalizzazione domiciliare e per dare un contributo importante per i campani affetti da tali patologie.

Sul tema, Marchiello ha evidenziato, tra l’altro, che la Regione è impegnata nel percorso per dare impulso alle cure domiciliari attraverso la rete oncologico regionale, i gruppi oncologici multidisciplinari per seguire totalmente i pazienti, i coordinamenti di cure palliative e le terapie del dolore secondo le indicazioni della Conferenza unificata.

L’‘Utilizzo della graduatoria afferente al concorso pubblico per dirigente ingegnere/architetto dell’Asl Napoli 2 Nord‘ è stata oggetto dell’interrogazione della Vicepresidente del Consiglio Regionale della Campania, Valeria Ciarambino, ricordando che:

22 tra ingegneri e architetti sono risultati idonei e che il fabbisogno di tali figure è ampio e diffuso tra le ASL e le aziende ospedaliere campane per la realizzazione delle nuove case di comunità, nuovi ospedali, etc.; la carenza di tecnici mette a rischio anche l’attuazione del PNRR, quindi, è opportuno far scorrere tale graduatoria per colmare le attuali carenze di personale tecnico.

Ha spiegato Marchiello:

Ferma restando l’autonomia dei direttori generali, la Regione ha dato indirizzo affinché le ASL e Aziende campane, prima di avviare nuovi concorsi, possano attingere alle graduatorie vigenti anche tenuto conto degli adempimenti per l’attuazione del PNRR;

la Vicepresidente Ciarambino ha ricordato:

Ciò sconfessa il lavoro svolto fino ad oggi dalla Giunta ed anche le norme vigenti in materia.

Infine, i ‘Mancati rinnovi della esenzione del ticket per reddito’ sono stati oggetto dell’interrogazione presentata dal Consigliere Gennaro Saiello, M5S:

Ricevo numerose segnalazioni da parte di cittadini appartenenti a fasce economicamente disagiate che non possono accedere all’esenzione ticket a causa del mancato pagamento di ticket per precedenti prestazioni; è un’azione grave da parte delle ASL che priva questi cittadini del diritto alle cure sanitarie.

Ha spiegato, tra l’altro, Marchiello, dettagliando i procedimenti messi in campo dalle singole ASL:

Il procedimento di rilascio e controllo della esenzione dal ticket è disciplinato da legge nazionale e prevede anche la possibilità di autocertificazione del proprio reddito per ottenere una esenzione provvisoria per reddito, tale autocertificazione è sottoposta alla verifica di Agenzia delle Entrate ed INPS e, laddove i controlli evidenziano l’insussistenza del requisito del reddito, l’ASL comunica la quota di partecipazione alla spesa sanitaria che il cittadino è tenuto a pagare e, fino al pagamento, è sospesa la validità del certificato provvisorio di esenzione, che può essere attivato in caso di rateizzazione.

Ha replicato Saiello: