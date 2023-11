Consiglio Lombardia: mozioni discusse seduta pomeridiana 7 novembre 2023

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa del Consiglio regionale della Lombardia.

Seduta pomeridiana di Consiglio regionale dedicata all’esame di alcune mozioni: di seguito la sintesi.

Sostenere l’Automotive lombardo che in Lombardia si costituisce di oltre 1.000 aziende e 50mila occupati e registra un fatturato complessivo di 20 miliardi di euro, con alti tassi di esportazione e innovazione.

La mozione, presentata dalla Lega, primo firmatario Alessandro Corbetta, è stata approvata a maggioranza in Consiglio regionale. A parte i Consiglieri di minoranza Luca Ferrazzi e Manfredi Palmeri, Lombardia Migliore, che si sono astenuti, il resto dell’opposizione non ha partecipato al voto.

Il documento impegna la Giunta a veicolare in sede europea il ‘Manifesto per la sostenibilità ambientale’, firmato nel 2022 dall’Assessore allo Sviluppo Economico Guido Guidesi, e a portare avanti la posizione in occasione della seconda assemblea dell’alleanza delle Regioni dell’Automotive, in programma nei prossimi giorni in Spagna.

E, infine, a diffondere i dati scientifici contenuti nel ‘Quaderno I carburanti rinnovabili e la visione dell’industria Automotive lombarda’, che raccoglie e analizza le soluzioni alternative ai carburanti tradizionali disponibili nel breve, medio e lungo periodo.

Ha detto il capogruppo della Lega, Alessandro Corbetta:

Le filiere industriali Automotive sono eccellenze a livello globale. È compito delle Istituzioni, dell’industria, delle associazioni imprenditoriali e sindacali, delle università, creare condizioni favorevoli per una graduale e razionale transizione ecologica contraddistinta dalla neutralità tecnologica, che attribuisce pari dignità a tutte le soluzioni industriali, evitando in questo modo il rischio di perdere una leadership conquistata negli anni, distruggere un intero settore e mettere in crisi i lavoratori.

Nel dibattito sono intervenuti Alfredo Simone Negri, PD, che ha chiesto di rinviare in Commissione la discussione su questo tema per poter esprimere in Aula un voto più consapevole.

Stessa richiesta è stata avanzata da Nicola De Marco, M5S, Michela Palestra, Patto Civico, e Massimo Vizzardi, Azione – Italia Viva.

Sostegno convinto alla mozione è stato invece espresso da Simone Gaddi e Jonathan Lobati, entrambi di Forza Italia, e Christian Garavaglia, FdI.

L’Assessore allo Sviluppo Economico Guido Guidesi ha difeso l’operato della Giunta lombarda sottolineando che mai sono stati messi in dubbio gli obiettivi europei di mobilità.

Ha detto Guidesi:

Il passaggio all’elettrico non è a costo zero per l’ambiente e la nostra economia e oltretutto pone un grave tema di equità tra i consumatori europei.

Il Consiglio regionale ha approvato all’unanimità la mozione di Forza Italia, primo firmatario Giulio Gallera, con cui si chiede alla Giunta di intervenire presso il Governo affinché i cittadini comunitari siano inseriti d’ufficio in una specifica lista elettorale istituita presso il Comune in cui risiedono.

Inoltre, il testo della mozione chiede la collaborazione dell’ANCI affinché i Comuni lombardi favoriscano l’invio o il ritiro della tessera elettorale ai cittadini europei residenti in Lombardia.

Spiega Giulio Gallera:

In una situazione di preoccupante e sempre maggiore disaffezione verso la politica e a pochi mesi dalle elezioni per il rinnovo del Parlamento europeo e dalle elezioni amministrative in molti Comuni lombardi, abbiamo il dovere morale di rimuovere tutti gli ostacoli alla partecipazione dei cittadini al voto.

L’obiettivo di questa mozione è quello di garantire alle persone che hanno la cittadinanza in un Paese dell’Unione europea diverso da quello in cui risiedono tutte le informazioni necessarie per esercitare il diritto di voto.

Nel dibattito sono intervenuti i Consiglieri regionali Alessandra Cappellari, Lega, che ha definito la mozione

un valido strumento per lo snellimento delle procedure burocratiche e per favorire una maggiore partecipazione alle elezioni;

Giuseppe Licata, Azione – Italia Viva, che ha sottolineato come la mozione

Luca Paladini, Patto Civico, che ha sostenuto che

la mozione incontra un’esigenza reale, soprattutto in vista delle prossime elezioni europee. Occorre mettere in campo tutti gli strumenti normativi necessari per ridurre gli ostacoli all’esercizio del diritto di voto;

Paolo Romano, PD, che ha dichiarato il sostegno del suo Gruppo consiliare alla mozione e ha lanciato la proposta di un

Un invito agli Enti locali lombardi e all’Ufficio Scolastico Regionale a promuovere iniziative per ricordare i militari e i civili italiani uccisi a Nassiriya e l’organizzazione di un momento commemorativo a Palazzo Pirelli.

Lo prevede il testo della mozione presentata dal Gruppo di Fratelli d’Italia e approvata all’unanimità.

Spiega Giacomo Zamperini, primo firmatario della mozione:

Gli italiani erano a Nassiriya per portare la pace, non la guerra. Erano in Iraq per combattere il terrorismo. Pensavano di annientarci, di impaurirci e di lasciarci inermi, a terra. Ma noi ci siamo rialzati.

Non lo abbiamo fatto per vendetta o per odio, ma per amore della Patria, per senso del dovere, per portare a termine il nostro impegno e riportare la pace in un’area di guerra.

Ricordare la strage di Nassiriya serve certamente a ricordare il sacrificio di chi non c’è più, ma soprattutto a veicolare un profondo senso di gratitudine per tutti coloro che con onore hanno servito, servono e serviranno l’Italia, indossando una divisa nelle missioni di pace in tutto il mondo.