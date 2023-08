Conclusa XXIII edizione di ‘Borgo Sonoro’: 9 serate da tutto esaurito

Il festival si conferma colonna portante dell’estate musicale romagnola

‘Borgo Sonoro’ non è estate senza di te. Una frase ricorrente che è stata recitata dalla maggior parte del pubblico che ha animato le nove serate di ‘Borgo Sonoro’ edizione 2023, e ora, spenti i riflettori, dall’organizzazione tirano le somme.

Dal 27 luglio a 19 agosto si è svolta la XXIII edizione del Festival ‘Borgo Sonoro’, queste le cifre:

6 i comuni coinvolti, Roncofreddo, capofila, Borghi, Longiano, Mercato saraceno, Savignano sul Rubicone, Sogliano al Rubicone, 9 le serate, 9 luoghi differenti 9 sono stati i sold out;

3 luoghi privati – il prato della Monta zona Farneto di Roncofreddo, Giardino di Casa Tesei a Mercato Saraceno e la casa color sabbia zona Monteleone -, 9 tra comitati e cantine per la cena e le degustazioni, 50 musicisti di notevole spessore, 1 evento unico e irripetibile – il concerto di ferragosto – e 2.500 persone che hanno affollato i piccoli borghi facendoli sentire vivi, pulsanti e musicali!

La musica, i borghi, il panorama e l’ospitalità sono stati i fili conduttori.

La scelta musicale, quest’anno è stata particolarmente apprezzata in quanto oltre ai generi già collaudati, la direzione artistica ha voluto inserire alcune note più accese, come i danzerecci concerti degli The Uppertones e quello di chiusura dei SuRealistas.

Ma tutto il Festival è stata una sorpresa, dal concerto iniziale nell’incantevole prato delle Monta con i Rico’s Royal Rascals all’elegante Omaggio a Domenico Modugno al Giardino di Casa Tesei a Mercato Saraceno, con Stefano Calzolari Trio e Rossella Cappadone, ai virtuosi Four on Six e la loro musica manuouche nella poetica Piazza di Rontagnano , ai Sugar Pie end the Candy Man, che hanno infiammato l’arena Gregorini, a Savignano sul Rubicone, ai simpatici, coinvolgenti e grandi musicisti Musica da Ripostiglio a Longiano, all’esclusivo emozionante concerto di ferragosto alla casa color Sabbia con i Musici di Monteleone capitanati da Sebastiano Severi, e all’appassionato concerto di Paola Sabbatani quintet a Montegelli di Sogliano al Rubicone.

Rispetto al pubblico tante le note positive, da una parte gli affezionati che seguono il festival da anni, che sono sia grandi sostenitori che motore del festival stesso, dall’altra, quest’anno, grazie sia alla proposta artistica tra gruppi noti, nuove proposte e qualche sperimentazione, sia alla grande promozione stampa e social tanti i volti nuovi che fanno ben sperare perché un festival che ha ricambio di pubblico è un festival in salute.

Queste le parole dell’organizzazione:

Una grande soddisfazione, che ha ripagato della fatica dell’aver dovuto trovare luoghi alternativi e rimescolare le carte organizzative per andare incontro alle esigenze logistiche dei borghi dopo l’alluvione di maggio. La collina c’è è viva e grazie alle sue Amministrazioni tenaci ha dato segnale di rinascita. Borgo Sonoro nonostante i suoi ventitré anni ha una formula che non stanca mai, perché andare a Borgo Sonro, non è solo andare ad un concerto ma è intraprendere un viaggio. Un ringraziamento particolare ai Comuni che oltre al contributo aggiungono cuore e passione, alla regione Emilia-Romagna, che, tramite la legge 37, ha sostenuto economicamente il festival, a Romagna Iniziative che in corsa ha aderito e sostenuto economicamente il progetto.

