Comune Napoli e FS Sistemi Urbani per Progetti PNRR per Senza dimora

Trapanese: ‘È necessario moltiplicare progetti di accoglienza a bassa soglia’

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa del Comune di Napoli.

La Giunta Comunale ha approvato, su proposta degli Assessori Trapanese e Baretta e in collaborazione con FS Sistemi Urbani, una delibera che consentirà al Comune di Napoli di acquisire in comodato d’uso alcuni locali di proprietà di FS Sistemi Urbani, società del Polo Urbano del Gruppo FS.

Tali spazi saranno messi a disposizione delle Politiche Sociali per la realizzazione dei progetti PNRR a favore dei Senza Fissa Dimora della città di Napoli.

I locali si trovano in via Aquila, nei pressi di piazza Garibaldi, e si sono dimostrati particolarmente adatti ad ospitare attività diurne a sostegno delle persone senza dimora – Centri Servizi – per prevenire e superare situazioni di disagio e favorirne il recupero e l’inserimento sociale.

L’Assessore Luca Fella Trapanese ha dichiarato: