Ciuoffo a San Gimignano (SI) inaugurerà Punto digitale facile

Il punto di accesso aprirà il 27 novembre

Riceviamo e pubblichiamo da Agenzia Toscana Notizie.

L’Assessore regionale ai Sistemi informativi e alla Connettività, Stefano Ciuoffo, sarà nella mattinata di lunedì 27 novembre a San Gimignano, in provincia di Siena, per inaugurare assieme al Sindaco Andrea Marrucci, e all’Assessore comunale all’Innovazione tecnologica, Gianni Bartalini, un PDF, punto digitale facile.

I punti digitale facile sono quegli sportelli che la Regione Toscana, nell’ambito del PNRR e in modo concordato con il Dipartimento per la Trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio del ministri, sta attivando con la collaborazione degli enti territoriali per coadiuvare i cittadini sulle competenze digitali al fine di favorire l’inclusione digitale e ridurre il divario digitale tra la popolazione.

L’appuntamento è per lunedì 27 alle ore 11:30 presso l’URP del Comune di San Gimignano, piazzale Martiri di Montemaggio 4, San Gimignano.