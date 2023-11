parlaconnoi: Comune Pozzuoli (NA) e farmacie contro violenza donne

Un sostegno e un’esortazione a tutte quelle donne vittime di violenza di qualsiasi genere

#parlaconnoi è il nome della campagna di sensibilizzazione realizzata dall’Assessorato alle Politiche Sociali, Pari Opportunità e Politiche giovanili, guidato dall’Assessore Fabiana Riccobene, insieme al Sindaco Gigi Manzoni, con la collaborazione delle farmacie del territorio puteolano, in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne.

Buste brandizzate per dire ‘no’ alla violenza di genere, per raggiungere e sostenere tutte le donne vittime di abusi e maltrattamenti, al fine di diffondere il numero verde nazionale antiviolenza e stalking 1522, nonché quello del centro antiviolenza Spazio Donna del Comune di Pozzuoli a cui rivolgersi per trovare supporto e assistenza: 3319840148.

L’iniziativa, oltre a volere incoraggiare le donne a denunciare qualunque tipo di abuso e violenza, vuole porre l’attenzione sul fenomeno della violenza di genere, che è, prima di tutto, un problema culturale e va affrontato ogni giorno, nella speranza che diventi presto solo un lontano ricordo, e che rappresenta una delle sconfitte e uno dei peggiori esempi di mancanza di senso civico del genere umano.

A partire dall’8 dicembre e per i giorni successivi, i cittadini che acquisteranno farmaci presso le farmacie del territorio, li riceveranno nella busta brandizzata distribuita gratuitamente dal Comune.

Un gesto semplice e concreto al fine di diffondere il più possibile il messaggio ‘Non sei sola. Parla con noi’: un sostegno e un’esortazione a tutte quelle donne vittime di violenza di qualsiasi genere.

L’Amministrazione comunale ringrazia tutte le farmacie che hanno aderito e che aderiranno alla campagna informativa per la disponibilità e la sensibilità dimostrata.

Ha dichiarato l’Assessore Fabiana Riccobene:

L’obiettivo della campagna è quello di incoraggiare le donne che si trovano in una qualunque situazione di abuso a chiedere aiuto, a farsi supportare prima che sia troppo tardi. Le istituzioni devono mostrare la loro presenza in ogni modo, per prevenire con azioni mirate alle giovani generazioni, ma anche per intervenire in tempo a supporto delle donne vittime di violenze quotidiane. Noi ci siamo, e miriamo a raggiungere più persone possibili con questa iniziativa.

Ha concluso il Sindaco Gigi Manzoni: