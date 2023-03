Cesport a caccia di conferme contro il CUS Bari

Si gioca il 25 marzo alla Scandone di Napoli

Torna alla Scandone la Cesport Italia che sabato 25 marzo alle ore 19:00 ospiterà il CUS Bari per l’undicesima giornata di campionato, la seconda di ritorno.

Partenopei al momento al comando della graduatoria in compartecipazione col Volturno, unica squadra a battere i gialloblù fino a questo momento.

La Cesport è a caccia di conferme dopo la convincente prova di Salerno contro lo Sporting Club Salerno che Femiano e compagni hanno regolato per 9 – 6 rispondendo allo stop interno contro il Volturno.

Sabato sarà una nuova battaglia, contro una squadra, il CUS Bari, che nel proprio impianto all’andata ha creato non poche difficoltà alla Cesport, coi partenopei che riuscivano a strappare un punti solo nei secondi finali grazie ad Alessandro Esposito.

In un campionato equilibrato come quello del girone 7 della serie C tutto può succedere, come dimostrano i risultati delle prime dieci giornate del girone, da qui l’esigenza di scendere in acqua con le giuste motivazioni per avere la meglio sull’avversario.

Il match sarà trasmesso in diretta sulla pagina Facebook Videoplay.