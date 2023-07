Castiglione della Pescaia (GR), presentato il Palio marinaro

Riceviamo e pubblichiamo da Agenzia Toscana Notizie.

Le manifestazioni storiche servono a stimolare nei cittadini l’identità ed a valorizzarla. Il Palio marinaro di Castiglione della Pescaia non fa eccezione.

I valori identitari sono importanti, anzi fondamentali, per un territorio e per una comunità. Sentirsi parte integrante di un qualcosa che appartiene alla storia e alla tradizione, a Castiglione come in tutte le altre parti della Toscana, significa dare un senso compiuto a un’appartenenza.

Questo valore aggiunto lo si percepisce anche all’esterno e può diventare, esso stesso, attrazione turistica e motore di sviluppo.