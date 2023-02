Capodanno dell’Annunciazione, sarà Arezzo ad ospitare le celebrazioni

Riceviamo e pubblichiamo da Agenzia Toscana Notizie.

È Arezzo la città che ospiterà le celebrazioni del Capodanno dell’Annunciazione che si svolgerà i prossimi 24, 25 e 26 marzo.

Dopo Firenze, che è stata sede delle celebrazioni del 2022, in base al principio di rotazione delle città ospitanti stabilito dal Presidente Eugenio Giani, quest’anno è stata Arezzo la città prescelta per festeggiare la ricorrenza.

Spiega il Presidente della Regione Toscana Eugenio Giani:

Il 25 marzo, Capodanno dell’Annunciazione, è la data nella quale fino al 1749 in Toscana si faceva iniziare il nuovo anno.

La celebrazione quest’anno si terrà nella città di Arezzo, che per tre giorni, dal 24 al 26 marzo, vedrà confluire migliaia di figuranti in costume storico, provenienti da tutta la nostra regione, divenendo di fatto capitale della rievocazione storica d’Italia.

Nelle piazze della città si terranno presentazioni delle principali discipline legate alle manifestazioni storiche: dimostrazioni di sbandieratori, balestrieri, arcieri.

Sarà anche l’occasione per riavviare l’iter di approvazione della nuova legge nazionale sulle manifestazioni storiche, che prese avvio proprio l’anno scorso a Firenze in occasione delle celebrazioni del Capodanno dell’Annunciazione.

Questo appuntamento fa della Toscana il naturale punto di riferimento di tutto il mondo della rievocazione storica, un grande patrimonio culturale immateriale – come enunciato dalla Convenzione di Faro – che affianca l’immenso patrimonio storico-artistico di cui la Toscana in generale, ed Arezzo in particolare, sono molto ricche.