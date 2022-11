Bullismo Lombardia, iniziativa Garante per l’Infanzia e l’Adolescenza

Incontro il 18 novembre a Palazzo Pirelli a Milano

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa del Consiglio regionale della Lombardia.

‘Se racconti, distruggi il bullismo. E questo è il bello’: è il tema dell’incontro organizzato dal Consiglio regionale e dal Garante per l’Infanzia e l’Adolescenza della Lombardia Riccardo Bettiga, in occasione della Giornata internazionale per i diritti dell’infanzia e dell’adolescenza.

L’iniziativa si terrà domani venerdì 18 novembre nella Sala Gonfalone di Palazzo Pirelli a partire dalle ore 10:30.

Ai lavori parteciperanno, oltre al Garante Riccardo Bettiga, anche Marianna Sala, Presidente del Corecom Lombardia: Marco Domizi, Vice Questore di Milano; Andrea Donati, divulgatore ed esperto di educazione digitale; Stefano Molla, Preside della scuola Andrea Mandelli di Milano; saranno presenti anche gli studenti della stessa scuola Mandelli.