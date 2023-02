‘Boylesque my Love’ al Teatro Ivelise

In scena a Roma dall’11 al 12 febbraio

‘Boylesuqe my love’ a grande richiesta, torna in scena sul palco del Teatro Ivelise di Roma con una doppia data, sabato 11 febbraio, ore 21:00, e domenica 12 febbraio 2023, ore 19:00.

Lo Show di Boylesque e Varietà, l’unico nel panorama capitolino, vede come protagonista il Boylesquer di fama internazionale Matisse Royale, affiancato dalla meravigliosa Drag Queen Velvet Lacroix.

Lo spettacolo, diretto da Brenda Monticone Martini, è una miscela esplosiva tutta al maschile a base di ironia ed arte della seduzione.

Grande novità per questa II edizione dello show: direttamente dal Belgio, vedremo come special guest delle serate, il Boylesquer Charlie Shell!

Altra sorpresa per gli affezionati dell’Ivelise è la partecipazione di Markus Von Glitter, Boylesquer proveniente dalla nostra Acadèmie di Burlesque e Varietà.

Lo show, produzione originale del Teatro Ivelise, è realizzato sui testi e dialoghi di Brenda Monticone Martini e coreografia di Matisse Royale.

Regia di: Brenda Monticone Martini

Con: Matisse Royale & Velvet Lacroix

Special guest: Charlie Shell

e con la partecipazione di Markus Von Glitter

06-89527016 – www.teatroivelise.it – www.facebook.com/teatroivelise