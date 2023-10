Bologna, Borgonzoni: Massimo impegno MiC per preservare Garisenda

Riceviamo e pubblichiamo.

Come già espresso nel corso dell’incontro che ho avuto alla Soprintendenza di Bologna con il Sindaco Matteo Lepore lo scorso 10 ottobre – che ha riacceso l’attenzione sulle condizioni di salute della Torre Garisenda – dal Ministero massimo impegno per preservare uno dei simboli del patrimonio storico e architettonico di Bologna.

Un sostegno che – come ho già anticipato – potrebbe concretizzarsi in un finanziamento da fondi PNRR pari a cinque milioni di euro per interventi di messa in sicurezza della torre e che già nei prossimi giorni vedrà il coinvolgimento diretto anche di altri enti di ricerca, in prima linea per dare vita ad attività di monitoraggio plurisistemico.

Ringrazio l’Agenzia Spaziale Europea che ha risposto alla mia richiesta, confermando la propria disponibilità a fornire dati satellitari.