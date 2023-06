Basket, playoff Serie D. AA&S Centro Ester si ferma sul più bello

Carbat Matese accorcia le distanze

Tutto da rifare per l’AA&S Centro Ester che trova in casa del Carbat Matese la prima sconfitta stagionale.

Uno stop che arriva nel momento meno opportuno della stagione, quando sul tavolo è già calato il primo match-point per la promozione nella categoria superiore.

Commenta a caldo coach Francesco Monteleone:

Complimenti ai ragazzi del Carbat Matese, che giocando bene hanno meritato questa vittoria. In campo non ho visto la nostra solita squadra. Abbiamo sbagliato anche le cose più facili, non ci stavamo con la testa. Probabilmente non abbiamo dato il giusto peso a questa che era la partita più importante della stagione.

Gara 3 della finale playoff mette da subito in mostra un Centro Ester diverso dal solito. Molti giocatori sono apparsi essere la loro copia sbiadita.

Tiri sbagliati e rimbalzi che finiscono tutti nelle mani dei padroni di casa che sfruttano anche la fisicità di gente come Strucov per portarsi subito avanti di dieci punti.

I tentativi di rimonta partono ma non trovano mai il coronamento atteso dal caloroso pubblico giunto da Barra con il chiaro intento di vivere da protagonista una serata che poteva essere di festa.

A dannarsi l’anima nei primi due quarti c’è il solo Fiore che, a conti fatti, sarà anche il miglior marcatore della serata. Si va all’intervallo lungo sul punteggio di 36 – 31.

Nervosismo ed imprecisione anche negli ultimi due quarti. Non bastano le sporadiche bombe a ribaltare il risultato. Il pareggio è sempre ad un passo ma non arriva. Un pallone scivolato, una deviazione fondamentale e non ultimi anche qualche fischio di troppo o in meno contribuiscono a costruire il racconto di questa gara.

Resta l’amaro in bocca.

Esorta coach Monteleone:

Adesso testa bassa e lavorare, nulla è compromesso. Ringrazio uno per uno i nostri sostenitori invitandoli a tornare qui giovedì sera alle ore 21:00 per la quarta sfida fra AA&S Centro Ester e Carbat Matese.

Carbat Matese 69

AA&S Centro Ester 63

Parziali : 21/13 15/18 (36/31) 19/11 (55/42) 14/21

Carbat Matese: Del Basso 6 – Ciardiello – Tronco 7 – Fenoglio 15 – Mataluna 15- Zappulo – Mainolfi – Cavalluzzo 6 – Buontempo 2 Strucov 18 – Cioppa – Paterno. Al.re Centore V. Ass.te Macchione I.

AA&S Centro Ester: Cozzolino – Conforto 11- Barone – Tredici 6 – Romano 3 – Fiore 25- Guarino – Gaudino 2 – Pecchia – Alaimo 10 – Ostricaro 4 – Prete 2. All.re Monteleone F. Ass. Amoroso – Sicignano

5 Falli: Alaimo (AA&S)