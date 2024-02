Basket, Antoniana troppo forte: la Ramigton Centro Ester si arrende

Si lavora in vista della gara di domenica prossima a Potenza, in casa dell’University Basket

Riceviamo e pubblichiamo.

Disco rosso per la Ramington Centro Ester costretto alla resa fra le mura amiche al cospetto di una delle squadre meglio attrezzate del campionato di Serie C.

Per avere la meglio degli ospiti ci sarebbe voluta una prestazione eccezionale, che il team di casa non poteva sfoderare, considerato il perdurare dell’assenza di Gianluca Tredici e le situazioni fisiche precarie di Fiore e Prete, reduci dall’influenza, ed ancora di Cavallaro non ancora ristabilito dal colpo al collo della gara di Cercola.

Bastano pochi minuti all’Antoniana per cominciare a scavare un solco che lo scorrere dei minuti rende insormontabile.

Il Centro Ester fa fatica a metterla dentro, soltanto Nocerino riesce a tagliare il traguardo delle doppia cifra. La prima frazione si chiude con Antoniana avanti di dieci lunghezze. Una forbice che si allarga ulteriormente all’intervallo lungo.

Fra le note positive della serata la presenza in panchina del 2008 Rubicondo, che sta maturando con il gruppo degli Under 17.

Archiviata questa serata, si lavora già in vista della gara di domenica prossima a Potenza, in casa dell’University Basket.

Ramington Centro Ester 43

Bio Verde Antoniana 78

Parziali: 16/26 9/22 (25/48) 12/13 (37/61) 6/17

Ramington Centro Ester: Nocerino 10 – Cozzolino 3 – Fiore 8 – Prete 6 – Toscano 4 – Pezzella 3 – Fusco 4 – Pecchia – Cavallaro – Coppola – Rubicondo – Fonisto 5. All.re Monteleone F. Ass. Sicignano V

Bio Verde Antoniana: Chirico 4 – jallow 2 – Amodio 4 – Mandarino 12 – De Martino – Fiorillo 5 – Mezzacapo 21 – Di Palma 15 – Cascone 2 – Fermando 13. All.re Festinese A. Ass. Farese D.

Fuori per 5 Falli: Fusco – Pecchia (C. Ester)