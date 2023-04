Autismo. Palazzo Giunta Regione Lazio illuminato di blu

Rocca: ‘La Regione sarà vicina alle persone affette da questa patologia e alle loro famiglie. Stanzieremo oltre 7 milioni di euro’

Grazie al contributo di ACEA, domenica 2 aprile, in occasione della ‘Giornata mondiale per la consapevolezza sull’autismo‘ 2023, il palazzo della Regione Lazio in via Cristoforo Colombo a Roma, sede della giunta, sarà illuminato di blu dalle ore 19:00 alle ore 24:00.

Spiega il Presidente della Regione Lazio Francesco Rocca: