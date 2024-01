AOU Senese, Giani e Bezzini a inaugurazione nuova TC ultima generazione

Appuntamento il 12 gennaio presso la Diagnostica per immagini dell’Ospedale Santa Maria alle Scotte di Siena

Nell’Ospedale Santa Maria alle Scotte di Siena entra in funzione la nuova TC, Tomografia Computerizzata, di ultima generazione, recentemente acquisita dall’Azienda ospedaliero universitaria Senese e per la prima volta installata in una struttura sanitaria italiana.

Domani, venerdì 12 gennaio alle 15:30 presso la Diagnostica per immagini dell’Ospedale, Lotto 2, Piano 0, è in programma la cerimonia di inaugurazione che darà il via all’operatività dell’innovativo apparecchio.

All’evento parteciperanno il Presidente della Regione Toscana Eugenio Giani, l’Assessore regionale al Diritto alla salute Simone Bezzini, assieme al direttore generale dell’Azienda dell’AOU Senese Antonio Barretta e ai professionisti della Diagnostica per Immagini diretta dalla professoressa Maria Antonietta Mazzei.