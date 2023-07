Alluvione in Mugello, contributi alle aziende agricole: arriva bando

Saccardi: ‘Possibile anche il ripristino dei castagneti’

Via libera al bando per i contributi alle imprese agricole dell’Alto Mugello che hanno subito danni a causa delle piogge eccezionali che, fra il 15 e il 17 maggio, hanno colpito, in particolare, il territorio dei Comuni di Firenzuola, Marradi, Londa e Palazzuolo sul Senio, nell’area metropolitana di Firenze, per il quale il Consiglio dei Ministri ha decretato lo stato di emergenza e la Giunta regionale della Toscana ha provveduto a stanziare risorse per oltre 2 milioni di euro.

La Giunta ha approvato, nell’ultima seduta, una delibera proposta dalla vice Presidente e Assessore all’agroalimentare Stefania Saccardi, con la quale vengono definiti i criteri e gli indirizzi dell’avviso che consentirà alle imprese agricole di accedere alle risorse.

I beneficiari di questa misura sono le imprese agricole che abbiano subito danni alle strutture ed infrastrutture aziendali pari ad almeno il 30% della produzione lorda vendibile.

Il contributo per le imprese che saranno ammesse al finanziamento, varia da un minimo di 5 mila ad un massimo di 200 mila euro.

Spiega la Vicepresidente Stefania Saccardi: