A Napoli Feuromed, primo Festival Euromediterraneo dell’Economia

Al Maschio Angioino di Napoli sessanta relatori – fra cui alcuni Ministri – animano FeuroMed, il primo Festival dell’Economia europea e mediterranea che si svolge da venerdì 17 a sabato 18 marzo.

Presentato a Palazzo San Giacomo, il convegno è stato organizzato dalla Commissione europea, dal Parlamento europeo e dal Quotidiano del Sud – L’AltraVoce dell’Italia, col patrocinio del Comune di Napoli.

Tema cardinale di Feuromed è il ruolo del Mezzogiorno per la logistica dell’energia, per l’industria del mare e per le reti di trasporto fra il Mediterraneo e l’Europa. Il convegno costituisce un’occasione d’incontro fra la politica e l’impresa, rappresentata da venti Amministratori e Presidenti di grandi aziende.