A Francesca Ballali il Premio Fontane di Roma 2023

Lunedì 3 aprile, ore 16:00, nell’Aula dei Gruppi Parlamentari di Roma, in via Campo di Marzio n.78, si terrà la cerimonia di premiazione del 40° Premio Internazionale Fontane di Roma – Omaggio a Dante Alighieri.

Tra i premiati VIP Internazionali, autorità del Vaticano, Ambasciatori, personalità di sanità, cultura, arte, solidarietà, ambiente, lavoro e sport.

Nell’occasione, al Cav. Francesca Balalli sarà conferita l’onorificenza per:

La Sua vita dedicata alla promozione della solidarietà a livello decisamente internazionale, con grande impegno per una attenta, efficace e utile informazione per la gente e per una giusta promozione della comunicazione per far conoscere fatti, eventi, avvenimenti seguendo le attese della società, con particolare attenzione alla verità e realtà di quanto avviene per uno sviluppo di una società più attenta ai problemi sia dei disabili che delle necessità delle giovani generazioni

In vista dell’imminente premiazione raggiungiamo telefonicamente Francesca Ballali, che, emozionatissima dichiara:

È un premio che dedico ai miei amatissimi figli, Edoardo e Ludovica,

a cui devo tutto e tutta la Persona che sono.

Siate cittadini del mondo volti ad affrontare con grande coraggio e determinazione la vita; a girarsi verso il prossimo, a prescindere da dove questo prossimo tenderà voi la mano, siano essi bambini, giovani, adulti o anziani, per una carezza, un aiuto o semplicemente una parola; a rispettare gli altri, soprattutto le persone più fragili e i bisognosi che da sempre servono con tanta umiltà; ad ascoltare e ringraziare chi vi porterà un insegnamento che poi farlo vostro, sarà un esempio di servizio per tutti, a credere e a portare avanti, a testa alta, le vostre idee e i vostri pensieri, perché sarete solo ciò che farete; a rialzarsi ogni volta che credete,

perché solo così crescerete sani e forti; a difendere e custodire sempre i vostri sogni guida e a maestri della vostra straordinaria vita.

Ricordate di essere sempre voi stessi, perché solo così in un mondo sempre in movimento, dove basta un secondo per non ritrovarsi più, troverete sempre l’equilibrio e la saggezza che con tanto infinito amore vi ho insegnato.

E mi raccomando, soprattutto, entrambi siate sempre “famiglia”, l’una la spalla dell’altra, perché ovunque le vostre strade vi porteranno nel mondo sarete per sempre in questa unione, l’una la casa dell’altra.

La vostra “uccia” per il mio Edoardo, “Mamma” per la mia Ludovica.

Per tutti

Francesca Ballali