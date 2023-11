Violenza donne, Baldassarre: attacchi squadristi contro sede Pro Vita

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa della Regione Lazio.

Solidarietà agli amici di Pro Vita & Famiglia per l’attacco ‘squadrista’ che hanno ricevuto ieri sera nell’ambito della manifestazione di Roma.

Non condivido quasi nulla del manifesto delle attiviste di ‘Non una di meno’: dall’attacco indifferenziato a tutti gli uomini, all’idea che la famiglia sia solo un luogo di sopraffazione, mentre, invece, rappresenta un argine alla violenza e alla perdita di valori; alle accuse ad Israele, mentre proprio in Palestina, purtroppo, le donne vivono in una condizione di difficoltà.

Nonostante questo, migliaia di donne erano in piazza ieri per manifestare la loro indignazione. Questo è il dato politico, al di là degli strumentali e ideologici attacchi alla famiglia, a chi vuole trasformare una piazza per le donne in una contro il governo.

La mia solidarietà va alle tante che volevano manifestare senza strumentalizzazioni e agli amici di Pro Vita, che molto fanno per le donne.