Vagues Saxophone Quartet al Festival ‘Musica con Vista’

Concerto gratuito il 15 luglio a Villa Guariglia, a Vietri sul Mare (SA)

Sabato 15 luglio nella meravigliosa cornice di Villa Guariglia, a Vietri sul Mare (SA), alle ore 21:00, si terrà, grazie alla preziosa collaborazione tra il Comune di Vietri sul Mare e l’Associazione Alessandro Scarlatti, il secondo appuntamento del Festival ‘Musica con Vista’ che presenta ‘Americhe’, un viaggio musicale nel continente americano.

Protagonista il Vagues Saxophone Quartet, brillante quartetto di sassofoni con base a Milano, nato nel 2016, che ha al suo attivo già alcune importanti incisioni per l’etichetta Da Vinci Classics. L’appuntamento rientra nel cartellone di eventi di Vietri Cultura.

Il quartetto – composto da Andrea Mocci, Francesco Ronzio, Mattia Quirico e Salvatore Castellano – è tra i vincitori, nel 2022, della selezione nazionale promossa dal Comitato Amur, che unisce 19 storiche istituzioni concertistiche.

In programma musiche di Astor Piazzolla, Rhapsody in Blue di George Gershwin, West Side Story di Leonard Bernstein e del tedesco naturalizzato statunitense Kurt Weill: tutte trascrizioni pensate per l’interessantissimo amalgama costituito dal quartetto di sassofoni, un ensemble dalle straordinarie risorse timbriche e dalla grande duttilità espressiva.

‘Musica con vista’, organizzato da Comitato Amr in collaborazione con Le Dimore del Quartetto, è il primo Festival Nazionale di musica classica dell’estate italiana ispirato al ‘Grand Tour’ del ‘700

. Ogni anno percorre tutta Italia, da Trento a Palermo, in un viaggio musicale unico alla scoperta della bellezza e dei tesori nascosti della nostra Penisola.

Ingresso gratuito fino ad esaurimento posti.

Info 081-406011.