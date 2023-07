Napoli Est, aperitivo per sostenere rigenerazione sociale a Ponticelli

Il 19 luglio l’iniziativa del progetto SCINN

Riceviamo e pubblichiamo.

Sport gratis e rigenerazione sociale a Ponticelli, quartiere nella zona orientale di Napoli.

La sfida del progetto SCINN, sostenuto dalla Fondazione CON IL SUD, è ora condivisa con cittadini e realtà del territorio che possono sostenerla partecipando all’aperiSCINN, l’aperitivo sociale con cui si raccolgono fondi per proseguire nella riqualificazione degli spazi del centro polifunzionale ‘Ciro Colonna’ di Ponticelli, quartiere nella zona orientale di Napoli.

L’appuntamento con aperiSCINN è mercoledì 19 luglio 2023 alle ore 19:00 negli spazi della cucina del centro polifunzionale in via Curzio Malaparte 42, ex scuola comunale oggi affidata alla cura della rete di undici realtà.

Tra queste alcune che compongono la comunità di SCINN, progetto dell’associazione NEA Napoli Europa Africa, sostenuto da Fondazione CON IL SUD, con il quale è stato possibile attivare corsi sportivi gratuiti per centinaia di persone, sia giovani che adulti, insieme ai laboratori educativi nelle scuole, ai percorsi di formazione e alle azioni di rigenerazione urbana.

AperiSCINN si svolge in collaborazione con CuciNapoli Est, la cucina sociale del centro Ciro Colonna. La formula di €7,00 prevede l’erogazione di una bevanda e di sfizi. Per partecipare all’iniziativa bisogna essere soci della rete Arci, ci si può tesserare anche al momento con €3,50.

È gradita la prenotazione con WhatsApp al 327-1715898.

SCINN vede capofila l’associazione NEA Napoli Europa Africa e partner le associazioni Nuova Polisportiva Ponticelli, Maestri di Strada, Arci Movie Napoli, AP Partenope Rugby, Aste&Nodi, UISP Napoli, TerradiConfine, il Comune di Napoli, gli istituti comprensivi Russo-Solimena e Marino-Santa Rosa e l’istituto scolastico superiore Don Milani.

Iniziative e prossime sfide sono raccontate sui canali social:

Facebook e Instagram.