UGL Salute: Medici dall’estero: è davvero la soluzione giusta?

Riceviamo e pubblichiamo.

Dichiara in una nota il Segretario Nazionale UGL Salute. Gianluca Giuliano:

È davvero la strada intrapresa quella giusta per salvare il nostro SSN?

Ed è così che abbiamo assistito il 4 agosto all’arrivo di 120 medici cubani in Calabria e martedì 8 agosto del primo medico argentino all’ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento.

La stagione estiva con il personale sanitario a ranghi ridotti per le ferie – prosegue il sindacalista – è sempre stata un periodo di estrema difficoltà, ma la carenza degli organici è in realtà un problema di tutto l’anno, che si trascina da tempo.

Per Giuliano è l’ennesima toppa ad una situazione che stenta ad essere affrontata nel giusto modo.

Conclude il sindacalista:

Apprezziamo lo sforzo del Ministro Schillaci per cercare di trovare risorse da investire sul personale, ma non ci stancheremo mai di dirlo, serve una programmazione chiara e netta, che consenta al nostro SSN di recuperare l’attrattività soprattutto per i giovani che devono tornare presto ad avvicinarsi alle nostre scuole di specializzazione.