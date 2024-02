Ufficio Gestione Sanzioni Amministrative Napoli in via Diocleziano

A partire dal 13 febbraio il pubblico sarà ricevuto esclusivamente presso gli uffici della nuova sede

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa del Comune di Napoli.

Dal 13 febbraio l’Ufficio Gestione Sanzioni Amministrative si trasferirà in via Diocleziano n. 333.

Fino a venerdì 9 febbraio l’ufficio rimarrà regolarmente aperto al pubblico nella sede di via Pietro Raimondi n. 19, per le consuete attività di informazione ed accettazione di eventuali ricorsi in merito a verbali di sanzioni amministrative.

Dal giorno 13 febbraio, invece, il ricevimento del pubblico si terrà presso la nuova sede del Servizio, in via Diocleziano n. 330, anche nel caso in cui il verbale per il quale si intendono chiedere informazioni o presentare ricorso, riporti il precedente indirizzo dell’ufficio.