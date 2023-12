Torna in Vaticano il ‘Concerto con i Poveri e per i Poveri’

In programma il 15 dicembre nell’Aula Paolo VI a Città del Vaticano

Riceviamo e pubblichiamo.

Torna in Vaticano, come da tradizione, una delle più significative iniziative solidali musicali del Natale, il ‘Concerto con i Poveri e per i Poveri’, che quest’anno sarà presentato dalla conduttrice RAI Francesca Fialdini e che avrà luogo nell’Aula Paolo VI a partire dalle ore 17:30 di venerdì 15 dicembre.

L’iniziativa è stata concepita fin dal suo inizio, nel 2015, come una manifestazione rivolta alle persone meno fortunate – tra senzatetto, migranti ed emarginati dalla società – ai quali si offrono 3.000 posti per assistere al concerto, oltre a una cena ed altri generi di conforto.

Gli ‘ospiti d’onore’, che occuperanno le prime sezioni della storica sala, sono stati invitati a partecipare attraverso il Dicastero per il Servizio della Carità e numerose associazioni di volontariato che li assistono quotidianamente.

Quest’anno la direzione d’orchestra è affidata a Speranza Scappucci, prima donna a dirigere questo concerto – evento, che si alternerà sul podio con Mons. Marco Frisina per guidare l’Orchestra e il Coro del Teatro dell’Opera di Roma, quest’ultimo diretto da Ciro Visco.

Si confermano sul palco, presenti fin dalla prima edizione, anche i 200 elementi del Coro della Diocesi di Roma. Le voci soliste appartengono al soprano Maria Grazia Schiavo, e al tenore Levy Segkapane.

Il programma prescelto spazia da canti gregoriani e laudi a celebri composizioni di Mozart, Rossini, Tchaikovsky e Adam, fino ad arrivare alle immancabili arie natalizie, come ‘Joy to the World’, ‘Tu scendi dalle stelle’ e ‘Stille Nacht’ in nuove versioni appositamente orchestrate dal M° Frisina.

Il ‘Concerto con i poveri e per i poveri’ nasce da un’idea di Riccardo Rossi e Gualtiero Ventura ed è organizzato da Nova Opera con la Direzione Artistica di Mons. Marco Frisina.

Con la Benedizione di Papa Francesco, che ha concesso la possibilità di eseguirlo nell’Aula Paolo VI, il concerto ha ospitato nelle tre edizioni precedenti prestigiosi esponenti del panorama musicale internazionale, tra i quali il direttore d’orchestra Daniel Oren e i compositori Ennio Morricone e Nicola Piovani, oltre a prestigiose orchestre come quella del Teatro Verdi di Salerno, la Roma Sinfonietta, l’Orchestra Italiana del Cinema e il Coro dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia.

Programma

Puer Natus est Nobis

Gregoriano

Gloria in Cielo

Lauda 91 del Laudario di Cortona

Eine Kleine Nachtmusik, Serenata in Sol maggiore K 525 (I Movimento)

Wolfgang Amadeus Mozart

Ave Verum Corpus, K 618 in Re maggiore

Wolfgang Amadeus Mozart

Exsultate, Jubilate, K.165/158a

Wolfgang Amadeus Mozart

Soprano: Maria Grazia Schiavo

Qui Tollis Peccata Mundi – “Messa di Gloria”

Gioacchino Rossini

Tenore: Levy Sekgapane

Tre quadri di Natale

Marco Frisina

O Magnum Mysterium

Marco Frisina

Quando Nascette Ninno

Sant’Alfonso Maria de’ Liguori

Soprano: Maria Grazia Schiavo

Walzer dei Fiori da “Lo Schiaccianoci”

Pyotr Ilyich Tchaikovsky

Minuit Chrétiens

Adolphe Adam

Tenore: Levy Sekgapane

Soprano: Maria Grazia Schiavo

Adorazione di Maria nel Presepe

Marco Frisina

Soprano: Maria Grazia Schiavo

Joy to the World

Georg Friedrich Händel

Tenore: Levy Sekgapane

Tu scendi dalle stelle

Sant’Alfonso Maria de’ Liguori

Soprano: Maria Grazia Schiavo

Tenore: Levy Sekgapane

Stille Nacht

Franz Xaver Gruber

Soprano: Maria Grazia Schiavo

Tenore: Levy Sekgapane