Today not tomorrow: testimonianze di ciò che accade ai territori

Riceviamo e pubblichiamo.

La siccità di questa estate è stato l’ennesimo campanello d’allarme per il nostro Paese.

La crisi idrica è solo uno dei tanti sintomi degli effetti del cambiamento climatico che sta colpendo l’Italia e l’intero pianeta. Come FederBIM ci spendiamo da anni per la tutela del territorio montano e proprio per questo abbiamo deciso, insieme ai Consorzi BIM, di lanciare questa campagna.