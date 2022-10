Masam: una vita dedicata a rimuovere mine in tutto il mondo

Sono 30 i dipendenti del progetto di sminamento saudita morti sul lavoro

Le operazioni di sminamento condotte dal progetto saudita “Masam” hanno causato la morte di 30 dipendenti, di cui 5 esperti stranieri, e il ferimento di 52 durante il compimento del proprio lavoro.

A parlarne con i media arabi è il Direttore del progetto, il saudita Osama Al-Gosaibi, il quale ha spiegato di aver dedicato la vita a contribuire alle operazioni di sminamento in molti Paesi del mondo.

Dopo essere stato addestrato dall’esperto britannico di mine ed esplosivi Guy Lockes durante la Guerra del Golfo, attualmente ricopre la carica di Direttore Generale del progetto per ripulire il territorio yemenita dalle mine.

Osama ha raccontato all’emittente “Al Arabiya” la sua esperienza e ha parlato della sua carriera, evidenziando di aver partecipato, nell’ottobre 2001, ad un’azione con le Nazioni Unite nel Libano meridionale per primo arabo per ottenere un certificato nella gestione delle operazioni di sminamento dall’ONU.

Nel dicembre del 2017 ho avuto l’onore di gestire il progetto “Masam” per la rimozione e lo sminamento in Yemen, che sta ancora andando avanti per il quinto anno consecutivo, senza interruzioni per nessuna circostanza. Anche durante la crisi del Coronavirus, non ha smesso di contribuire a salvare vite innocenti. È tra le più importanti opere umanitarie fornite dall’Arabia Saudita al popolo yemenita.

Al-Gosaibi ha spiegato che l’idea del progetto “Masam” è nata per aiutare il popolo yemenita a superare le tragedie causate dalla diffusione di mine e ordigni esplosivi in ​​molti governatorati yemeniti e per consentire loro di vivere in pace.

“Masam” è stato lanciato a metà giugno 2018, sotto l’egida del King Salman Center for Relief and Humanitarian Action con competenze saudite, esperti internazionali e quadri yemeniti appositamente formati per rimuovere, in tutte le loro forme e immagini, le mine nello Yemen, piantate casualmente dalla milizia sulle terre yemenite.