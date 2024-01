‘Tele Monte Olimpo’ al Teatro di Villa Lazzaroni

Commedia musicale per bambini in scena a Roma il 6 gennaio

In occasione dell’Epifania sarà in scena sabato 6 gennaio, ore 17:30, al Teatro di Villa Lazzaroni di Roma lo spettacolo ‘Tele Monte Olimpo’, commedia musicale per bambini di Gianluca Boffoli, con Luca Albano, Anastasia Bonarrigo, Beatrice Gorea e Gabriele Nanni.

Gli dei dell’Olimpo sono i protagonisti del palinsesto di una nota emittente televisiva, Tele Monte Olimpo. Si raccontano ai giovani spettatori i miti e le leggende dell’antichità in chiave divertente e ironica e fra canzoni, balletti e scene esilaranti ritroveremo alcune fra le numerose divinità impegnate nella conduzione di uno show televisivo e alle prese con racconti e narrazioni ‘epiche’!

Giove, Giunone, Marte, Venere e Mercurio sono solo alcuni dei protagonisti, impegnati fra problemi giornalieri e imprese mitiche da portare a termine con eroismo e coraggio.

All’interno dello spettacolo troveranno posto tanti temi importanti come la condanna della guerra e della violenza, l’importanza del rispetto per gli altri.

Non perdete l’occasione di vedere Giove e Giunone litigare come una qualsiasi coppia, Venere condurre un programma televisivo insieme al futuro marito Vulcano, Mercurio condurre il telegiornale di Tele Monte Olimpo fra notizie incerte e strampalate.

E che dire di Omero, Ulisse, Circe e Penelope rinchiusi nella casa del Grande Battello?

Un viaggio musicale alla scoperta del fantastico mondo mitologico per riscoprire il senso della Storia attraverso il divertimento a partire dall’osservazione degli Dei ritratti nella loro umanissima quotidianità, con i loro vizi, le loro manie, i loro amori.

Una rappresentazione dei personaggi mitologici ‘casalinga’ e spassosa: tanti personaggi e i programmi a colorare il brioso palinsesto di Tele Monte Olimpo, e tante sono le risate che vi aspettano.

Teatro di Villa Lazzaroni

Via Appia Nuova, 522

Via Tommaso Fortifiocca, 71 parcheggio gratuito

00181 Roma

Info e prenotazioni:

392-4406597

teatrovillalazzaroni@gmail.com

www.teatrovillalazzaroni.com