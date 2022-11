Servizi gratuiti per i minori vulnerabili, scatta il piano nazionale

Il servizio della web TV del Comune di Napoli

In una tavola rotonda a Castel dell’Ovo operatori ed esperti del settore discutono di diritti dell’infanzia.

Punto di partenza è lo ‘European Child Guarantee‘, iniziativa della Commissione Europea per tutelare i minori vulnerabili, che fissa i principi per assicurare pari opportunità ed accesso gratuito ai servizi essenziali per tutti i bambini e ragazzi a rischio di povertà o di esclusione sociale.

In Italia lo ‘European Child Guarantee’ si traduce nel ‘Piano di azione nazionale di garanzia per l’infanzia’. Seguendo le linee europee i punti essenziali del piano sono i servizi di cura della prima infanzia, le attività educative, l’assistenza sanitaria, l’accesso ad alloggi adeguati e il diritto ad un’alimentazione sana.