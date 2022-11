Civitavecchia (RM): D’Amato inaugura Consultorio

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa della Regione Lazio.

Dopo il Consultorio di Cerveteri e Ladispoli, inaugurati questa estate, anche quello di Civitavecchia, in via Largo Donatori del Sangue, è stato oggetto di interventi di miglioramento e manutenzione straordinaria.

Questa mattina l’Assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D’Amato accompagnato dal Direttore generale della Asl Roma 4, Cristina Matranga hanno tagliato il nastro a simbolo della prosecuzione di quel percorso di rinnovamento che sta coinvolgendo tutti i servizi e le attività legate alla nascita.

Presenti alla cerimonia i Consiglieri regionali Marietta Tidei e Emiliano Minnucci.

L’inaugurazione è stata anche l’occasione per rilanciare i diversi servizi e le attività che vengono svolte dagli operatori all’interno del Consultorio e per presentare anche a Civitavecchia il nuovo logo del Punto Nascita e il software Percorso Nascita 4.0.

Un’agenda elettronica che non solo permette di avere sempre a portata di mano referti clinici e appuntamenti di visite e esami diagnostici, ma connette le future mamme agli operatori attraverso una chat.

Per la ASL Roma 4, Percorso Nascita non è solo un software ma è anche l’insieme delle attività e delle prestazioni sanitarie dedicate alle gestanti.

Rivolgendosi alle nostre strutture le donne avranno una presa in carico totale che inizia con i corsi di accompagnamento alla nascita e prosegue negli ambulatori specifici per le diverse fasi e rischi clinici che possono insorgere nel corso dei nove mesi.

Fin dal primo momento, grazie all’agenda elettronica, avranno calendarizzati esami diagnostici e visite, e anche nel puerperio la neomamma non sarà lasciata sola. Un percorso circolare che parte dal territorio passa per l’ospedale per poi ritornare al Consultorio, punto di riferimento per le comunità.